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Вітренко дав прогноз на випадок зупинки транзиту...
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо Росія пустить в експлуатацію газопровід Північний потік-2, Україна все одно буде отримувати гроші за контрактом. В умовах, навіть якщо транзиту не буде.
Дивися повний текст Вітренко дав прогноз на випадок зупинки транзиту російського газу
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R2
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:20
А что будет когда закончится контракт?
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artem_velichko777
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:32
artem_velichko777 написав:
А что будет когда закончится контракт?
будем жить без контракта.
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:41
vitaliian написав:
будем жить без контракта.
перейдут на схему "проси или соси"
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summacut
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:46
summacut написав:
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перейдут на схему "проси или соси"
сделали мой день!
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