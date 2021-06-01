Національний банк планує внести низку змін до порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
Дивися повний текст НБУ планує змінити порядок ведення касових операцій у гривні.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:39
НБУ планує змінити порядок ведення касових операцій у гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ планує змінити порядок ведення касових операцій у гривні.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:40
Срана бариг та злодіів, тих хто ворує міліардами все гаразд, доказів нема, а простому украінцю 50 000 вже крімінал, 5 хвелин і слідство і суд…. Бариги у владі … нема доказів…. Ні х ні y вони (зелоіди) не збудують, ті ж крадіі
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