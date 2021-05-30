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Українцям почнуть приходити
по три платіжки за газ

Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:45

Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні узаконили третю платіжку за газ.

Дивися повний текст Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:45

Это уже началось, а теперь будет массово : будут отключать дома от газа, и шантажем требовать подписания договора на обслуживание внутридомовых сетей.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:19

А платьожку на платбожку і за розпечатку платьожки, і за доставку платьожки ще треба ввести!!! Оваа!!! Скільки можливостей для якісного обслугування клієнтів!!!
mimosral30
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:44

зелене непорозуміння в голові закінчило епоху зубожіння. почалась епоха дебілізму.
daonet
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:11

Та цэ кльово, прэкратитятса случайниэ рейди по отключэнию, будэ отключати тих якi не оплатили 3тю платьожку.
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:22

В большинстве домов кроме новостроек газовые трубы изготовлены ещё в СССР, там и толщина металла и добавки в этот самый металл делает его чуть ли не вечным, он простоял десятки лет и не единого следа корозии, в обслуживании по факту не нуждается, разве что аварийное отключение подачи газа на дом или квартал, сколько с нас за такую сложную работу собираются брать?
livs375
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