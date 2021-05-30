В Україні узаконили третю платіжку за газ.
Дивися повний текст Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:45
Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:45
Это уже началось, а теперь будет массово : будут отключать дома от газа, и шантажем требовать подписания договора на обслуживание внутридомовых сетей.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:19
А платьожку на платбожку і за розпечатку платьожки, і за доставку платьожки ще треба ввести!!! Оваа!!! Скільки можливостей для якісного обслугування клієнтів!!!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:44
зелене непорозуміння в голові закінчило епоху зубожіння. почалась епоха дебілізму.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:11
Та цэ кльово, прэкратитятса случайниэ рейди по отключэнию, будэ отключати тих якi не оплатили 3тю платьожку.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:22
В большинстве домов кроме новостроек газовые трубы изготовлены ещё в СССР, там и толщина металла и добавки в этот самый металл делает его чуть ли не вечным, он простоял десятки лет и не единого следа корозии, в обслуживании по факту не нуждается, разве что аварийное отключение подачи газа на дом или квартал, сколько с нас за такую сложную работу собираются брать?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:14
Я не помню, чтобы за 40 лет в нашем доме было обслуживание газовых труб....Газовые трубы внутри не ржавеют, красят их сами жильцы....
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:50
Re: Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
А зачем тогда нужен ЖЕК или ОСББ? Платежки множатся и множатся.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:53
Re: Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
Кажнаму вкраїнцю по 350 платіжок в місяць!!!
Зендент і каманда - чього тупім? Давай - працюй!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:06
Так еще ж нужна абонплата на содержание команды по устранения аварий.
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