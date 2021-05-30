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Українцям почнуть приходити
по три платіжки за газ

Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29

  Евгений Н. написав:Так еще ж нужна абонплата на содержание команды по устранения аварий.


Нужно три абонплаты - на команды по устранению аварий на хранилищах, на магистральных трубопроводах и на внутридомовых сетях
alter
 
Повідомлень: 610
З нами з: 14.05.08
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