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Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29
Евгений Н. написав:
Так еще ж нужна абонплата на содержание команды по устранения аварий.
Нужно три абонплаты - на команды по устранению аварий на хранилищах, на магистральных трубопроводах и на внутридомовых сетях
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