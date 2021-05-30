Нужно три абонплаты - на команды по устранению аварий на хранилищах, на магистральных трубопроводах и на внутридомовых сетях
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:16
Re: Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
Господа. Вы не поняли. Они хотят проводить обслуживание на постоянной основе. Что это такое. В какой то период, например раз в год, должен приходить Вася из газконторы и смотреть все ли впорядке у вас с газовым оборудованием. И за этот приход мы должны отслюнявить. Такой развод потребителей есть в России. Это высосанная из пальца, навязанная услуга.
Поживем, увидим.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:17
Re: Українцям почнуть приходити по три платіжки за газ
Тобто платіжки від Жеку повинні зменшитись?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:04
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