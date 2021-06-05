Міністерство енергетики наступного тижня представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії (ПСО)
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:49
Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:09
Україна в ТОП 10 краін що намайнила кріптовалюти.
Тож робіть висновки - де - хто - за чий рахунок.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:22
Re: Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять
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