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Тарифи на електроенергію для
населення незабаром змінять

Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:49

Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики наступного тижня представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії (ПСО)

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И какой новый тариф?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:00

  Investor_K написав:И какой новый тариф?

тайна
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:09

Україна в ТОП 10 краін що намайнила кріптовалюти.
Тож робіть висновки - де - хто - за чий рахунок.
veberr06
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:22

Re: Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять

  veberr06 написав:Україна в ТОП 10 краін що намайнила кріптовалюти.
Тож робіть висновки - де - хто - за чий рахунок.


Мы оплачиваем чьи-то криптовалюты?
Investor_K
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