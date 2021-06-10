Міністерство соціальної політики розробляє стимули для роботодавців приймати на роботу людей з інвалідністю.
Дивися повний текст Держава компенсуватиме роботодавцям до 100% зарплати людей з інвалідністю.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59
Держава компенсуватиме роботодавцям до 100% зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава компенсуватиме роботодавцям до 100% зарплати людей з інвалідністю.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59
Стимулы для приема на работу людей с инвалидностью уже и так есть. Это обязательная квота для компаний с численностью более 7 человек. В итоге инвалиды зачастую устраиваются на работу, чтобы только числиться и получать з/п.
Пора вместо этого подумать о мерах по борьбе с дискриминацией по возрасту. Это коснется каждого.
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