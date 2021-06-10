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Держава компенсуватиме
роботодавцям до 100% зарплати...

Держава компенсуватиме роботодавцям до 100% зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59

Держава компенсуватиме роботодавцям до 100% зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики розробляє стимули для роботодавців приймати на роботу людей з інвалідністю.

Дивися повний текст Держава компенсуватиме роботодавцям до 100% зарплати людей з інвалідністю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59

Стимулы для приема на работу людей с инвалидностью уже и так есть. Это обязательная квота для компаний с численностью более 7 человек. В итоге инвалиды зачастую устраиваются на работу, чтобы только числиться и получать з/п.
Пора вместо этого подумать о мерах по борьбе с дискриминацией по возрасту. Это коснется каждого.
alter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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