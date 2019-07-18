Євробонди "Укравтодору" серії "Велике будівництво" були повністю розпродані на Лондонській біржі в перший же день торгів.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди «Великого будівництва».
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:58
У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди «Великого будівництва».
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:59
Вот уроды. Выпустите целевые гособлигации внутреннего займа под 6,25% чистыми и без налогов, для своего населения, на тех же условиях и получите все 2,4 миллиарда долларов
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