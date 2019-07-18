RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінінфраструктури похвалилися
попитом на євробонди...

У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:58

У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди...

Пропонуємо до обговорення:
Євробонди "Укравтодору" серії "Велике будівництво" були повністю розпродані на Лондонській біржі в перший же день торгів.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури похвалилися попитом на євробонди «Великого будівництва».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94134
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:59

Вот уроды. Выпустите целевые гособлигации внутреннего займа под 6,25% чистыми и без налогов, для своего населения, на тех же условиях и получите все 2,4 миллиарда долларов
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3170 раз.
Подякували: 2031 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів 1, 2
R2 » П'ят 24 лип, 2020 09:36
14 1222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 14:44
sequence
Україна готується випустити нові євробонди строком на 10...
R2 » Сер 22 січ, 2020 16:11
4 788
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 18:19
anton_gms
Сологуб спрогнозував євробонди на мільярд доларів
R2 » Чет 18 лип, 2019 15:52
3 425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 20:22
Tabak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95469)
18.06.2021 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.