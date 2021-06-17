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Мінімум 20 тис. гривень: Зеленський підписав указ про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати лікарів до 20 тис. гривень і середнього медичного персоналу - до 13,5 тис.
Дивися повний текст Мінімум 20 тис. гривень: Зеленський підписав указ про підвищення зарплат лікарям
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:09
Треба протерти диплом і шукати роботу, в Тернополі за 0,25 ставки лікаря в поліклініці 5 тис. у.о.
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