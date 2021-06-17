Мінімум 20 тис. гривень: Зеленський підписав указ про...

Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:53

Зачем вообще нужны эти врачи? Ну вот пошел я в поликлинику, померили мне давление - гипертония, врач назначает лекарство молодому человеку от давления - анаприлин, ну и говорит, что лучше лекарства нет! Разве нет?

Когда болел короной, начал пить антибиотик азитромицин (сам себе назначил), пришел к врачу и рассказал об этом, она мне говорит, а вы не боитесь, что сердце остановится, и тут же прописывает мне от давления бисопролол, препарат влияющий на ритмы сердца:



Совместный прием азитромицина и препаратов, которые влияют на электрические импульсы сердца, связан с 40-процентным увеличением частоты нарушений сердечной деятельности, такими как обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановка сердца.



Конечно я не стал его пить, а продолжил прием лекарства, которое сам себе выписал - телмисартан. Живу и горя не знаю.



Вот сделают все лекарства в аптеках по e-рецептам, тогда чувствую подыхать из-за этих горе врачей придется.