RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінімум 20 тис. гривень:
Зеленський підписав указ про...

Мінімум 20 тис. гривень: Зеленський підписав указ про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:09

Мінімум 20 тис. гривень: Зеленський підписав указ про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати лікарів до 20 тис. гривень і середнього медичного персоналу - до 13,5 тис.

Дивися повний текст Мінімум 20 тис. гривень: Зеленський підписав указ про підвищення зарплат лікарям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94140
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:09

Треба протерти диплом і шукати роботу, в Тернополі за 0,25 ставки лікаря в поліклініці 5 тис. у.о.
bobo
 
Повідомлень: 264
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:57

А чем мы дворники хуже, зечудило!!!
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:47

Приветствуем решение президента давно назрело по достоинству оплачивать труд медиков
choca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 09.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона
R2 » П'ят 18 чер, 2021 19:00
4 134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 22:29
igorbuda52
Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами
R2 » П'ят 18 чер, 2021 11:43
6 218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 22:11
vitaliian
Зеленський розповів, на які компенсації згодна Україна...
R2 » Сер 16 чер, 2021 19:48
6 429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 19:03
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.