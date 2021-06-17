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Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики на суму 2,774 млн грн.
Дивися повний текст Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:00
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