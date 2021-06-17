Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики на суму 2,774 млн грн.
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Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:00
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27
Приклад ухилення від податків. Всі украінці платять 19,5 процентів податку з доходів - депозитів, пенсій. А прозедент Украіни платить з доходів від овгз лише 5 відсотків.
ovsivolo
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:09
ovsivolo написав:
А прозедент Украіни платить з доходів від овгз лише 5 відсотків.
Ошибаетесь. Он и 5% не платит:
Не плАтите НДФЛ и военный сбор Налог на доходы физических лиц 18% и 1,5% военного сбора из инвестиционного дохода от государственных облигаций не взимается https://ffin.ua/ru/service/prodadg-derd ... obligatsiy Налог на доход по ОВГЗ Доход по облигациям внутреннего госзайма не облагается налогом. Раньше с полученных процентов нужно было уплатить 1,5% военного сбора. Но в мае 2020 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые отменили это требование. https://juscutum.com/ru/ru-kak-platit-n ... ot-invest/ Переваги ОВДП над депозитами: відсотки від ОВДП не обкладаються податком на прибуток фізичних осіб (ПДФО) – 18.00 % та військовим збором – 1.50 %; https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
yanyura
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