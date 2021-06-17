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Зеленський інвестував в
ОВДП майже 2,8 мільйона

Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:00

Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики на суму 2,774 млн грн.

Дивися повний текст Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27

Приклад ухилення від податків. Всі украінці платять 19,5 процентів податку з доходів - депозитів, пенсій. А прозедент Украіни платить з доходів від овгз лише 5 відсотків.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:09

Re: Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона

  ovsivolo написав:А прозедент Украіни платить з доходів від овгз лише 5 відсотків.

Ошибаетесь. Он и 5% не платит:
Не плАтите НДФЛ и военный сбор

Налог на доходы физических лиц 18% и 1,5% военного сбора из инвестиционного дохода от государственных облигаций не взимается

https://ffin.ua/ru/service/prodadg-derd ... obligatsiy

Налог на доход по ОВГЗ

Доход по облигациям внутреннего госзайма не облагается налогом.

Раньше с полученных процентов нужно было уплатить 1,5% военного сбора. Но в мае 2020 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые отменили это требование.

https://juscutum.com/ru/ru-kak-platit-n ... ot-invest/

Переваги ОВДП над депозитами:

відсотки від ОВДП не обкладаються податком на прибуток фізичних осіб (ПДФО) – 18.00 % та військовим збором – 1.50 %;

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:29

яник теж це робив.
собі мільйони а нам три платіжки за газ.
igorbuda52
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