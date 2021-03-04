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Епіцентр вперше відкриє
супермаркет не в своєму ТЦ

Епіцентр вперше відкриє супермаркет не в своєму ТЦ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:09

Епіцентр вперше відкриє супермаркет не в своєму ТЦ

Пропонуємо до обговорення:
Якірним орендарем третьої черги Київського торгово-розважального центру Blockbuster Mall стане Епіцентр.

Дивися повний текст Епіцентр вперше відкриє супермаркет не в своєму ТЦ.
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