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Епіцентр вперше відкриє супермаркет не в своєму ТЦ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:09
Пропонуємо до обговорення:
Якірним орендарем третьої черги Київського торгово-розважального центру Blockbuster Mall стане Епіцентр.
Дивися повний текст Епіцентр вперше відкриє супермаркет не в своєму ТЦ
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:09
После работы в карантин эпицентр должен быть зактыт
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