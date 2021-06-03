Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначає, що дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років.
Дивися повний текст Дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років - Рахункова палата.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:11
Дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років -...
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Дивися повний текст Дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років - Рахункова палата.
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