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Дефіцит держбюджету-2020 був
найбільшим за 10 років -...

Дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:11

Дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років -...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначає, що дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років.

Дивися повний текст Дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років - Рахункова палата.
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