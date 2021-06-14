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Здорова конкуренція: Шкарлет
пояснив високі зарплати в...

Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 06:44

Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет здивований, що інформація про високий рівень зарплат в новому президентському університеті викликала негативні емоції. За його словами, Міносвіти працює над створенням гідних умов оплати для всіх педагогів і розвитком здорової конкуренції.

Дивися повний текст Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в «університеті Зеленського».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 06:44

Начали оправдываться)
Значит правильные вопросы заданы!
Меня удивляет стоимость обучения в вузах для гуманитарных дисциплин а так же для работников экономической, юридической, и IT специальностей (особенно IT).
Весь формат лекций можно перенести на обучающие дистанционно платформы, а физическое посещение учебных заведений свести до общения по скайпу.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:12

А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПЫЛЬ
велвел
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:39

Остальные преподаватели других Вузов выравняют свою зарплату с помощью студентов чтоб не отставать от президентского универа)))
livs375
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