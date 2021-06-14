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Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 чер, 2021 06:44
Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет здивований, що інформація про високий рівень зарплат в новому президентському університеті викликала негативні емоції. За його словами, Міносвіти працює над створенням гідних умов оплати для всіх педагогів і розвитком здорової конкуренції.
Дивися повний текст Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в «університеті Зеленського»
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R2
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:39
Остальные преподаватели других Вузов выравняют свою зарплату с помощью студентов чтоб не отставать от президентского универа)))
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livs375
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Додано: Суб 19 чер, 2021 08:34
Дайте 4 000 евро в месяц преподавателям, которые подготовили победителей олимпиад хотя бы.
А то каких-то "избранных" непонятно за какие заслуги.
Все министерские напихают своих родственников.
И конец идеи. Жаль что ВДНХ испоганят.
Приведите в порядок университет Шевченка!!!
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anton_gms
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Додано: Суб 19 чер, 2021 08:43
Объяснение министра не внятное и не убедительное,скорее выглядит,как оправдание.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:20
Здоровая конкуренция? А ничего что ето все за государственный счет? Одним будут платить в 10 раз больше чем другим, которым не повезло попасть в квартал 95. Ето как здоровая конкуренция между *зелеными тарифами* Ахметова которые дотирует государство и АЕС у которого государство наоборот давит налогами и отбирает прибыль.
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asurovv960
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:39
Главное не забыть свежезащитившегося кандидата наук Киву устроить преподавателем в этот университет!
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yanyura
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Додано: Суб 19 чер, 2021 17:18
asurovv960 написав:
Здоровая конкуренция? А ничего что ето все за государственный счет? Одним будут платить в 10 раз больше чем другим, которым не повезло попасть в квартал 95. Ето как здоровая конкуренция между *зелеными тарифами* Ахметова которые дотирует государство и АЕС у которого государство наоборот давит налогами и отбирает прибыль.
Нарративы.
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ruvex
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:09
Кива уже доказал какая у нас система образования))или это наша система образования доказала что обезьяна може стать доктором наук))
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l4567
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