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Здорова конкуренція: Шкарлет
пояснив високі зарплати в...

Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 06:44

Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет здивований, що інформація про високий рівень зарплат в новому президентському університеті викликала негативні емоції. За його словами, Міносвіти працює над створенням гідних умов оплати для всіх педагогів і розвитком здорової конкуренції.

Дивися повний текст Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в «університеті Зеленського».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:39

Остальные преподаватели других Вузов выравняют свою зарплату с помощью студентов чтоб не отставать от президентского универа)))
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 08:34

Дайте 4 000 евро в месяц преподавателям, которые подготовили победителей олимпиад хотя бы.
А то каких-то "избранных" непонятно за какие заслуги.
Все министерские напихают своих родственников.
И конец идеи. Жаль что ВДНХ испоганят.
Приведите в порядок университет Шевченка!!!
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 08:43

Объяснение министра не внятное и не убедительное,скорее выглядит,как оправдание.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:20

Здоровая конкуренция? А ничего что ето все за государственный счет? Одним будут платить в 10 раз больше чем другим, которым не повезло попасть в квартал 95. Ето как здоровая конкуренция между *зелеными тарифами* Ахметова которые дотирует государство и АЕС у которого государство наоборот давит налогами и отбирает прибыль.
asurovv960
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Главное не забыть свежезащитившегося кандидата наук Киву устроить преподавателем в этот университет!
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:18

  asurovv960 написав:Здоровая конкуренция? А ничего что ето все за государственный счет? Одним будут платить в 10 раз больше чем другим, которым не повезло попасть в квартал 95. Ето как здоровая конкуренция между *зелеными тарифами* Ахметова которые дотирует государство и АЕС у которого государство наоборот давит налогами и отбирает прибыль.

Нарративы. :mrgreen:
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:09

Кива уже доказал какая у нас система образования))или это наша система образования доказала что обезьяна може стать доктором наук))
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 22:37

  sena_2008atp написав:Объяснение министра не внятное и не убедительное,скорее выглядит,как оправдание.

Ну так когда только языком привык в *оп* президента усердно "работать", то то трудно им слова ворочать 8)

В каком "новом президентском" университете, нафик? У президента нет таких полномочий, основывать и финансировать за бюджетные деньги конкретный ВУЗ. Если он как частное лицо-меценат, за свои личные деньги или из какого личного фонда имени себя, его собрался строить и финансировать, тогда - да.
А так, по меркам Евросоюза (куда он так стремится), принятие для этого конкретного университета особых условий, отличных от всех других гос ВУЗов, чистая коррупция:

Принятие решения или совершение такого действия, которым создается предпочтение для принимающего решение лица, его близкого или какого-либо третьего лица. Злоупотребление служебным положением может принимать разные формы, например, использование общественных средств, злоупотребление доверием и т.д.

Согласно записке АКЗ, предпосылкой коррупционного использования служебного положения является то, что должностное лицо обладает компетенцией для совершения соответствующего действия, но либо не выполняет своего обязательства, либо превышает свою компетенцию, либо использует ее с нарушением правил дискретности.

Коррупционное использование общественных средств – это использование предназначенных для выполнения общественного задания материальных или прочих ресурсов с нарушением должностным лицом служебных обязанностей в интересах самого должностного лица или третьего лица, если это влечет за собой неравное или необоснованное преимущество для должностного лица или для третьего лица с точки зрения общественного интереса.
https://www.korruptsioon.ee/ru/formy-ko ... olozheniem
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:07

EKO
А как Вы предлагаете освоить казённые средства?
Долги по заработным платам роздать тем, кто этот "бюджет создал"?
А так и деньги "освоили" и "процветающий бизнес" выведут под чужую юрисдикцию.
Kudrjavuy
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