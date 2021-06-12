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«Мотор Січ» закінчив минулий рік зі збитками понад 600...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 чер, 2021 07:09
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший виробник авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ", згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, закінчив 2020 рік з чистим збитком 672,63 млн гривень проти прибутку 668,5 млн гривень в 2019 році.
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