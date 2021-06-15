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В Україні 90% енергоблоків ТЕС
відпрацювали свій ресурс...

В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:17

В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні в оновленні в Україні потребують 90% енергоблоків ТЕС, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Дивися повний текст В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс - Галущенко.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:17

В общем энергетическая отрасль в Украине сегодня находится в кризисном режиме, убеждает министр. ВОПРОС, ЗА ЧТО ТОГДА вы ПОЛУЧАЕТЕ БЕШЕНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, ОТКАЖИТЕСЬ И ПЕРЕЙДИТЕ НА МИНИМАЛКИ
велвел
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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