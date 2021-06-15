На сьогодні в оновленні в Україні потребують 90% енергоблоків ТЕС, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Дивися повний текст В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс - Галущенко.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:17
В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс...
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Дивися повний текст В Україні 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс - Галущенко.
Додано: Суб 19 чер, 2021 07:17
В общем энергетическая отрасль в Украине сегодня находится в кризисном режиме, убеждает министр. ВОПРОС, ЗА ЧТО ТОГДА вы ПОЛУЧАЕТЕ БЕШЕНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, ОТКАЖИТЕСЬ И ПЕРЕЙДИТЕ НА МИНИМАЛКИ
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