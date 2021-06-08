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Енергетичний дисбаланс Землі
подвоївся за 15 років - NASA

Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за 15 років - NASA
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:26

Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за 15 років - NASA

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження показують, що Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж в 2005 році.

Дивися повний текст Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за 15 років - NASA.
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