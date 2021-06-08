Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за 15 років - NASA

Додано: Суб 19 чер, 2021 09:26

Она не может замедлиться, т.к. не хотят признать истинную причину происходящего. Проблема в том, что энергия солнца приходит к нам, распределенной по всему спектру световых волн. Поглощаясь на Земле, она переизлучается уже в виде ИК-излучения дальнего диапазона (тепловые волны). Действительно, все правильно обращают внимание, что наличие трех- и более атомных газов (включая пары воды и углекислый газ) очень сильно снижает прозрачность нашей атмосферы для отраженных тепловых волн. Это не позволяет переизулченному теплу спокойно уйти обратно в космос. Так возникает парниковый эффект, когда энергия приходит на планету, а потом не может ее покинуть. Но ЭТО НЕ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА! Главная причина - совершенно недостаточное количество лесов на планете, т.к. только деревья способны вообще не преобразовывать солнечный свет в тепловые волны, а использовать большую часть этой энергии на построение химических связей в органических соединениях - фотосинтез. Если вернуть планете первобытные леса, то и проблема решится сама собой, т.к. излучать тепла сама планета будет намного меньше, да еще и будет строить новые элементы живой материи. Решение этой проблемы связано с массовым голодом из-за сокращения полей и пастбищ, вот и рассказывают сказки о парниковом эффекте. Посмотрите, как продолжается вырубка лесов, парков итп. Это буквально рубка ветви, на которой сидит все человечество.