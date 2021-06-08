Дослідження показують, що Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж в 2005 році.
Дивися повний текст Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за 15 років - NASA.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 09:26
Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за 15 років - NASA
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Дивися повний текст Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за 15 років - NASA.
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:26
Она не может замедлиться, т.к. не хотят признать истинную причину происходящего. Проблема в том, что энергия солнца приходит к нам, распределенной по всему спектру световых волн. Поглощаясь на Земле, она переизлучается уже в виде ИК-излучения дальнего диапазона (тепловые волны). Действительно, все правильно обращают внимание, что наличие трех- и более атомных газов (включая пары воды и углекислый газ) очень сильно снижает прозрачность нашей атмосферы для отраженных тепловых волн. Это не позволяет переизулченному теплу спокойно уйти обратно в космос. Так возникает парниковый эффект, когда энергия приходит на планету, а потом не может ее покинуть. Но ЭТО НЕ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА! Главная причина - совершенно недостаточное количество лесов на планете, т.к. только деревья способны вообще не преобразовывать солнечный свет в тепловые волны, а использовать большую часть этой энергии на построение химических связей в органических соединениях - фотосинтез. Если вернуть планете первобытные леса, то и проблема решится сама собой, т.к. излучать тепла сама планета будет намного меньше, да еще и будет строить новые элементы живой материи. Решение этой проблемы связано с массовым голодом из-за сокращения полей и пастбищ, вот и рассказывают сказки о парниковом эффекте. Посмотрите, как продолжается вырубка лесов, парков итп. Это буквально рубка ветви, на которой сидит все человечество.
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:55
angelprog3000
Именно парниковый эффект - главная причина.
Процессы фотосинтеза, о которых вы говорите - это настолько малая доля в балансе тепла, что ею можно пренебречь.
Лишь 44% солнечного излучения относятся к фотосинтетически активной радиации (ФАР) – по длине волны, пригодной для фотосинтеза. Максимально достигаемый в природе КПД фотосинтеза – это 10–12% энергии ФАР, что составляет около половины от теоретически возможного. Он отмечается в наиболее благоприятных условиях. В целом по земному шару усвоение растениями солнечной энергии не превышает 0,1%, так как фотосинтетическая активность растений ограничивается множеством факторов: недостатком тепла и влаги, неблагоприятными почвенно-грунтовыми условиями и т.п.
Общая годовая продукция сухого органического вещества на Земле составляет 150–200 млрд тонн. Более трети его образуется в океанах, около двух третей – на суше.
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