RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки кожен
українець у 2020 році...

Стало відомо, скільки кожен українець у 2020 році...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:38

Стало відомо, скільки кожен українець у 2020 році...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан

Дивися повний текст Стало відомо, скільки кожен українець у 2020 році заплатив на погашення держборгу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94143
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:38

От гниди...
bobo
 
Повідомлень: 265
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дефіцит держбюджету-2020 був найбільшим за 10 років -...
R2 » П'ят 18 чер, 2021 20:11
1 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 20:12
ruslan42212
ПриватБанк оголосив, скільки дивідендів приніс...
R2 » П'ят 18 чер, 2021 13:48
1 107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 13:48
regantan
Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили...
R2 » Пон 14 чер, 2021 12:35
3 324
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 16:45
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95485)
19.06.2021 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.