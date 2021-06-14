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Стало відомо, скільки кожен українець у 2020 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан
Дивися повний текст Стало відомо, скільки кожен українець у 2020 році заплатив на погашення держборгу
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Додано: Суб 19 чер, 2021 09:38
От гниди...
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