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У Мінсоцполітики назвали терміни автоматичного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Понад 85% домогосподарствам житлова субсидія на наступний опалювальний період буде призначена автоматично найближчими тижнями.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали терміни автоматичного перепризначення субсидій
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