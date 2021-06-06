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Українці скуповують нерухомість за кордоном: список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Експерти повідомляють про сплеск інтересу на покупку житла українцями в Туреччині, Болгарії, Польщі та Таїланді.
Дивися повний текст Українці скуповують нерухомість за кордоном: список країн з найкращими цінами
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