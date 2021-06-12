Експерти повідомляють про сплеск інтересу на покупку житла українцями в Туреччині, Болгарії, Польщі та Таїланді.
Дивися повний текст Українці скуповують нерухомість за кордоном: список країн з найкращими цінами.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:47
Українці скуповують нерухомість за кордоном: список...
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Дивися повний текст Українці скуповують нерухомість за кордоном: список країн з найкращими цінами.
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