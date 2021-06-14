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Експерт розповів, коли очікувати
на нову економічну кризу

Експерт розповів, коли очікувати на нову економічну кризу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:15

Експерт розповів, коли очікувати на нову економічну кризу

Пропонуємо до обговорення:
Наразі Україна перебуває на початку чергового циклу зростання економіки.

Дивися повний текст Експерт розповів, коли очікувати на нову економічну кризу.
R2
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