Наразі Україна перебуває на початку чергового циклу зростання економіки.
Дивися повний текст Експерт розповів, коли очікувати на нову економічну кризу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 12:15
Експерт розповів, коли очікувати на нову економічну кризу
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Дивися повний текст Експерт розповів, коли очікувати на нову економічну кризу.
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