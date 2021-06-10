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Більше половини українців — за стримування споживчих цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:49
Пропонуємо до обговорення:
Майже третина опитаних українців вважає, що втручання держави в економічні процеси повинно бути мінімальним, водночас понад половину підтримує стримування споживчих цін і тарифів.
Дивися повний текст Більше половини українців — за стримування споживчих цін і тарифів за рахунок підвищення податків для великого бізнесу
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R2
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Додано: Суб 19 чер, 2021 12:49
Ну от і не треба потім жалітись, що живемо в лайні і з популістами при владі
Совок в головах
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apyvovar
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:29
Интересно как можно сдержать рост цен ... повышением налогов для олигархов)) уже завтра ахметов закроет все заводы и выключет вам свет))
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l4567
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:40
Тобто згідно опитування серед опитанних 57% потребують медикаментозного лікування у зв'язку з органічним ураженням мозку, та законодавчого обмеження їх дієздатності.
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sergiykopyl
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