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Кому загрожує автоматичний
арешт рахунків — пояснення...

Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:48

Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції змінило процедуру автоматичного арешту рахунків боржників.

Дивися повний текст Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення експерта.
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