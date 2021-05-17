Міністерство юстиції змінило процедуру автоматичного арешту рахунків боржників.
Дивися повний текст Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення експерта.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:48
Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення...
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Дивися повний текст Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення експерта.
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