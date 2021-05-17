Міністерство юстиції змінило процедуру автоматичного арешту рахунків боржників.
Дивися повний текст Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення експерта.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:48
Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення експерта.
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:51
А хозяина этих счетов уведомлять о списании средств не надо? От, мягко говоря, недобросовестных исполнителей никто не застрахован.
Сравнительно недавно на форуме обсуждалась новость, как у отца погибшего атошника по подделанному судебному решению были списаны со счета выплаченные ему за погибшего сына 300 тыс. грн., которые он держал на учебу внуков. Дед об этом узнал совершенно случайно, кажется через год после списания, больше полугода с адвокатом идут попытки возврата денег, но возврат маловероятен.
Если одновременно с уведомлением исполнителя будет уведомлен и хозяин счета (об аресте счета), то подобного можно избежать. Если нет, то любой гражданин Украины (форумчане не исключение) может в одночасье лишиться всех своих средств в банках и даже не будет знать об этом.
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