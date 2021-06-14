Кабмін вирішив підвищити вартість ввезення в Україну деяких категорій товарів.
Дивися повний текст Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30
Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок
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Дивися повний текст Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок.
Додано: Суб 19 чер, 2021 16:34
Ключевая фраза "Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет."
Опять традиционно тупой способ наполнения бюджета,за то самый простой и проверенный всеми властями за годы независимости.Недалекие "профессионалы" применив эти нормы получат массу черных схем провоза товаров и потерю бюджетных отчислений.Сколько можно делать одни и те же ошибки или может это умышленный подрыв экономики?
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