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Експерт розповів про зміну
вартості імпортних посилок

Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30

Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вирішив підвищити вартість ввезення в Україну деяких категорій товарів.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30

Вывозить можно 10т.€ а завозить на 300€.
Сказочные ребята!
pleshko78_zp
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:34

Ключевая фраза "Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет."
Опять традиционно тупой способ наполнения бюджета,за то самый простой и проверенный всеми властями за годы независимости.Недалекие "профессионалы" применив эти нормы получат массу черных схем провоза товаров и потерю бюджетных отчислений.Сколько можно делать одни и те же ошибки или может это умышленный подрыв экономики?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:20

Закон подкинули крупные торговые сети,ну а наши депутаты протолкнули его за не большое вознаграждение,смотрим на лобистов данного законопроекта и знаем кого благодарить за повышение цен на многие виды товаров ну а на следующих выборах дать им понять как мы им "благодарны")))
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:28

В уряді підтримали відповідний законопроект, а такі заходи пояснили необхідністю оновити частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Не знаєш як пояснити будь-яке проплачене рішення - кажи, що цього вимагає Угода про асоціацію із Євросоюзом.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:46

sena_2008atp а разве только экономики, к примеру в Индии бушует дельта штамм, а они как бы в шутку разрешили въезд на Украину из Индии.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:56

Re: Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок

NetSerpent написав:
В уряді підтримали відповідний законопроект, а такі заходи пояснили необхідністю оновити частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Не знаєш як пояснити будь-яке проплачене рішення - кажи, що цього вимагає Угода про асоціацію із Євросоюзом.
Або МВФ
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 22:56

GALeon
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ничего личного - только бизнес!

Украинцы Закарпатья уже вынуждены за продуктами питания ездить в Венгрию.
Где по соотношению цена-качество, в Украине делать не..й.

Из Киева "кормчие" на самолётах вынуждены летать за шмотками и кошерными продуктами в Италию и Париж.

- А ударит это по населению, ценам на основные споживчі ціни.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:13

Re: Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок

  pleshko78_zp написав:Вывозить можно 10т.€ а завозить на 300€.

Вывозить, как и завозить, можно больше чем 10 тыщ евро.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:16

Re: Експерт розповів про зміну вартості імпортних посилок

зауважив митний юрист Ярослав Лисенко.

За його припущенням, в Кабміні просто проаналізували, скільки за останній час приходило товарів з-за кордону у вигляді посилок. Лисенко зазначає, що на рішення, можливо, вплинуло і зростання надходження товарів від поштових операторів

Ыксперд похоже вообще не в курсе что упомянутые цифры 1000 и 500 евро не имеют никакого отношения к посылкам и там лимит цены вообще смешные 100 евро.

Какой сайт - такие и эксперты :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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