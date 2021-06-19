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Ліси в Україні: скільки грошей
витрачали на відновлення...

Ліси в Україні: скільки грошей витрачали на відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:30

Ліси в Україні: скільки грошей витрачали на відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна». Його мета – за 10 років збільшити площі лісів в Україні на 1 млн гектарів. Зокрема, в найближчі три роки хочуть висадити 1 млрд дерев і коштуватиме це, як повідомили в Мінекології, 2 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:30

"хотят высадить 1 млрд деревьев и это будет стоить, как сообщили в Минэкологии, 2 млрд грн."

1 дерево -2 гривни, работа - бесплатно? Что за деревья такие? За эти деньги даже саженцы ягоды годжи и ромашки многолетней не купить.
EKO
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Модератори: Ірина_, Модератор

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