Якщо ви хочете поїхати за кордон, потрібно отримати пластикове посвідчення європейського зразка.
Дивися повний текст Як обміняти старе посвідчення водія на нове.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:42
Як обміняти старе посвідчення водія на нове
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як обміняти старе посвідчення водія на нове.
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:43
И опять вбрасывают это говно на вентилятор. Кто то на пластике мало зарабатывает и проплачивает эту дезу?
С какой целью вбрасывается это: "но если вы хотите поехать за границу, нужно получить пластиковое удостоверение европейского образца"?
Если в национальных правах не заполнена строка 4b, для езды за рубежом к ним дополнительно требуется международное водительское удостоверение IDP. Это касается стран и Венской, и Женевской конвенций
Они могут сопровождать национальные права даже старого образца, не отвечающего дополнению к Венской конвенции от 2011 г. Такая пара документов позволяет ездить по дорогам стран, живущих и по Венской, и по Женевской конвенциям – независимо от года выдачи и срока действия прав. Международное удостоверение выдается на три года. Стоит - копейки.
Вот, все популярно расписали, даже в картинках
Финансу, за инфу - дизлайк
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