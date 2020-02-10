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Як обміняти старе
посвідчення водія на нове

Як обміняти старе посвідчення водія на нове
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:42

Як обміняти старе посвідчення водія на нове

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви хочете поїхати за кордон, потрібно отримати пластикове посвідчення європейського зразка.

Дивися повний текст Як обміняти старе посвідчення водія на нове.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:43

И опять вбрасывают это говно на вентилятор. Кто то на пластике мало зарабатывает и проплачивает эту дезу?

С какой целью вбрасывается это: "но если вы хотите поехать за границу, нужно получить пластиковое удостоверение европейского образца"?

Если в национальных правах не заполнена строка 4b, для езды за рубежом к ним дополнительно требуется международное водительское удостоверение IDP. Это касается стран и Венской, и Женевской конвенций

Они могут сопровождать национальные права даже старого образца, не отвечающего дополнению к Венской конвенции от 2011 г. Такая пара документов позволяет ездить по дорогам стран, живущих и по Венской, и по Женевской конвенциям – независимо от года выдачи и срока действия прав. Международное удостоверение выдается на три года. Стоит - копейки.

Вот, все популярно расписали, даже в картинках https://auto.24tv.ua/ru/vodytelskye_pra ... msel_n6698

Финансу, за инфу - дизлайк
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