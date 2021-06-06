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Які будівельні роботи можна
без дозволу проводити на...

Які будівельні роботи можна без дозволу проводити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 22:10

Які будівельні роботи можна без дозволу проводити на...

Пропонуємо до обговорення:
Будувати житлові будинки або виконувати їх реконструкцію заборонено без отримання відповідного дозволу.

Дивися повний текст Які будівельні роботи можна без дозволу проводити на власній земельній ділянці.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 22:11

Бред, вдоль рек пройдите и посмотрите кто и что пострлил
yurikkiev_5747
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