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Які будівельні роботи можна без дозволу проводити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 чер, 2021 22:10
Пропонуємо до обговорення:
Будувати житлові будинки або виконувати їх реконструкцію заборонено без отримання відповідного дозволу.
Дивися повний текст Які будівельні роботи можна без дозволу проводити на власній земельній ділянці
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Додано: Суб 19 чер, 2021 22:11
Бред, вдоль рек пройдите и посмотрите кто и что пострлил
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yurikkiev_5747
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