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У світі запустили вже понад 160 комерційних мереж 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 чер, 2021 06:48
Пропонуємо до обговорення:
На даний момент в світі функціонує вже понад 160 комерційних мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління. У порівнянні з 4G, п’яте покоління мобільного зв’язку на 2 роки швидше отримає перший мільярд підключень.
Дивися повний текст У світі запустили вже понад 160 комерційних мереж 5G
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R2
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Додано: Нед 20 чер, 2021 06:49
В общем с 2022 года ждем существенного роста тарифов на мобильную связь ибо -5G... которое еще сырое и в принципе 99% пользователей даром не нужное... но чинуши хотят всунуть операторам частоты и отбить на этом денег...
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Джон
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