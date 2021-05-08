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93% жителів США хочуть
розплачуватися криптою (опитування)

93% жителів США хочуть розплачуватися криптою (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 07:39

93% жителів США хочуть розплачуватися криптою (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
В США дві третини власників криптовалют придбали їх для здійснення транзакцій.

Дивися повний текст 93% жителів США хочуть розплачуватися криптою (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 07:39

Ошибка в нахвании это традиционно для финансов или целенаправленная поддержка криптовалют ? А где же бравые модераторы ?
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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