В США дві третини власників криптовалют придбали їх для здійснення транзакцій.
Дивися повний текст 93% жителів США хочуть розплачуватися криптою (опитування).
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Додано: Нед 20 чер, 2021 07:39
93% жителів США хочуть розплачуватися криптою (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 93% жителів США хочуть розплачуватися криптою (опитування).
Додано: Нед 20 чер, 2021 07:39
Ошибка в нахвании это традиционно для финансов или целенаправленная поддержка криптовалют ? А где же бравые модераторы ?
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