Напередодні відкриття ринку землі в Україні серед її власників немає великого ажіотажу у продажу паїв.
Дивися повний текст Лише 5% власників хочуть продати свою землю після запуску ринку.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:40
Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 5% власників хочуть продати свою землю після запуску ринку.
Додано: Нед 20 чер, 2021 09:40
А у остальных отберут за бесценок хитрыми манипуляциями прописанными в законе.
Мне знакомый говорил у которого родня занимается земельными вопросами (продавали землю - оказывается и раньше можно было решить вопрос с продажей земли). Если полоса пая находится в определенном месте поля, то ее обязательно должен продать, если почти все поле выкупил кто то. Тебе предлагают цену, если не согласен с продажей или ценой, то потом тупо отбирают за очень сниженной государственной ценой.
Что мне рассказали, то и написал.
Но. Опять 5% правят балом.
Додано: Нед 20 чер, 2021 10:17
Re: Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...
Это провал наших планов по захвату украинких чернозёмов, подумали китайцы.
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