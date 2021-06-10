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Лише 5% власників хочуть
продати свою землю після...

Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:40

Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні відкриття ринку землі в Україні серед її власників немає великого ажіотажу у продажу паїв.

Дивися повний текст Лише 5% власників хочуть продати свою землю після запуску ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:40

А у остальных отберут за бесценок хитрыми манипуляциями прописанными в законе.
Мне знакомый говорил у которого родня занимается земельными вопросами (продавали землю - оказывается и раньше можно было решить вопрос с продажей земли). Если полоса пая находится в определенном месте поля, то ее обязательно должен продать, если почти все поле выкупил кто то. Тебе предлагают цену, если не согласен с продажей или ценой, то потом тупо отбирают за очень сниженной государственной ценой.
Что мне рассказали, то и написал.

Но. Опять 5% правят балом.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:17

Re: Лише 5% власників хочуть продати свою землю після...

Это провал наших планов по захвату украинких чернозёмов, подумали китайцы.
vitaliy_berdinskikh
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