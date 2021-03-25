Грузія, так само як і Україна, прагне бути частиною Європейського союзу і навіть стала асоційованим членом ЄС раніше.
Дивися повний текст Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії та Україні.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 11:54
Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...
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Дивися повний текст Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії та Україні.
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