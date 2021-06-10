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Воррен Баффет пояснив, чому
сплачує мізерні податки

Воррен Баффет пояснив, чому сплачує мізерні податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:51

Воррен Баффет пояснив, чому сплачує мізерні податки

Пропонуємо до обговорення:
Геній інвестицій та мільярдер Воррен Баффет відреагував на розслідування американської неприбуткової організації ProPublica щодо несплати податків.

Дивися повний текст Воррен Баффет пояснив, чому сплачує мізерні податки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:45

Человек наигрался в миллиардера и поняли что в могилу с собой деньги не унесешь.
Наши олигархи урок с этого увы вынесли только один, уклонение от налогов.
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:16

Яка ж величезна цивілізаційна прірва між такими людьми і нашим так званим «великим бізнесом»
Люди з інших світів. І це вае при тому, що Баффет ці гроші дійсно заробив, без віджимання, рекету і нікого на стадіонах не підривав.
apyvovar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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